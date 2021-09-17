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FLO Muğla'da üçüncü mağazasını açtı

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
FLO Muğla'da üçüncü mağazasını açtı

FLO, Fethiye'de 1050 metrekarelik alanda açtığı 3 katlı mağaza ile Muğla'daki mağaza sayısını 3'e çıkardıŞirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, salgın döneminde de herkesin ayakkabıcısı olma vizyonuyla yatırımlarına devam ediyor.

FLO, Fethiye'de 1050 metrekarelik alanda açtığı 3 katlı mağaza ile Muğla'daki mağaza sayısını 3'e çıkardı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, salgın döneminde de herkesin ayakkabıcısı olma vizyonuyla yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'de mağaza ağını hızla genişleten FLO, Muğla'da Rüya Park AVM ve Marmaris Caprice AVM'den sonra Fethiye Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni mağaza açılışını gerçekleştirdi. Muğla'daki mağaza sayısını 3'e çıkaran FLO, ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ve dünya trendlerine uygun ürünlerini Fethiye'de 1.050 metrekarelik alanda 3 katlı yeni mağazasında bölge halkının beğenisine sunuyor.

Çok markalı ve çok kanallı yapısına uygun olarak yatırımlarını sürdürmeye devam eden FLO, Türkiye'nin dört bir yanında mağaza açılışlarını sürdürmenin yanı sıra e-ticaret kanallarına da yatırım yapmaya devam ediyor. www.flo.com.tr ile de hizmet veren FLO, yurt dışında da mağaza sayısını artırarak 2023 yılında Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefi doğrultusunda da hızla ilerliyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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