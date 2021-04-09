FLO, Makedonya'da açtığı üçüncü mağazasıyla globalde büyümeye devam ediyor
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FLO, Makedonya'da açtığı üçüncü mağazasıyla globalde büyümeye devam ediyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
FLO, Makedonya'da açtığı üçüncü mağazasıyla globalde büyümeye devam ediyor

Türkiye ve yakın coğrafyada 600'ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO Mağazacılık, Türkiye'deki istikralı büyümesinin yanı sıra yurt dışında da hızla büyümeye devam ediyor.

Türkiye ve yakın coğrafyada 600'ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO Mağazacılık, Türkiye'deki istikralı büyümesinin yanı sıra yurt dışında da hızla büyümeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı büyüme hedefi doğrultusunda son olarak Makedonya'nın Tetovo şehrindeki Re Mall Outlet'te mağaza açan FLO, ülkedeki mağaza sayısını üçe çıkardı.

FLO Mağazacılık, salgın döneminde de yurt dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye, Afrika'dan Arap Yarımadası'na, Doğu Avrupa'dan Balkanlar'a farklı lokasyonlarda mağaza açmaya devam ediyor. Yurt dışı büyüme stratejisi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen FLO, Makedonya'nın Tetovo şehrindeki Re Mall Outlet'te açtığı 680 metrekarelik yeni outlet mağazasıyla ülkedeki mağaza sayısını üçe çıkarmış oldu.

2023 yılında Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle yurt dışı mağaza açılışlarına da ağırlık veren FLO, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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