Flo Genel Müdürü Bayraksoy, Vali Fuat Gürel'i Ziyaret Etti
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Flo Genel Müdürü Bayraksoy, Vali Fuat Gürel'i Ziyaret Etti

Flo Genel Müdürü Bayraksoy, Vali Fuat Gürel'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

FLO Mağazacılık ve Pazarlama A. Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Tahir Bayraksoy beraberinde Bölge Müdürü İhsan Topaloğlu ile birlikte Vali Fuat Gürel makamında ziyaret etti.

FLO Mağazacılık ve Pazarlama A. Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Tahir Bayraksoy beraberinde Bölge Müdürü İhsan Topaloğlu ile birlikte Vali Fuat Gürel makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gürel, FLO Mağazacılık ve Pazarlama A. Ş. 'nin özellikle köy okullarımızda okuyan çocuklarımıza ayakkabı hediye ettiklerini, ayrıca vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Valiliğimize ve Kaymakamlıklarımıza ayakkabı bağışladıklarını ve bu sebepten dolayı FLO Mağazacılık ve Pazarlama AŞ. Sahiplerine ve Genel Müdür Sayın Tahir Bayraksoy ve her daim yanımızda yer alarak bu bağışları koordine eden Bölge Müdürü Sayın İhsan Topaloğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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