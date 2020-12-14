FLO'dan yeni yıla özel hediyeler
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FLO'dan yeni yıla özel hediyeler

14.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:50
FLO'dan yeni yıla özel hediyeler

FLO, kadın, erkek ve çocuklar için hem yılbaşı kombinlerini tamamlayacak hem de sevdiklerine yeni yıl sürprizi yapmak isteyenlerin yüzünü güldürecek çok sayıda alternatif sunuyor.

FLO, kadın, erkek ve çocuklar için hem yılbaşı kombinlerini tamamlayacak hem de sevdiklerine yeni yıl sürprizi yapmak isteyenlerin yüzünü güldürecek çok sayıda alternatif sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl heyecanına geniş bir koleksiyonla eşlik eden FLO, ayakkabıdan, aksesuar ve çantaya kadar çok sayıda seçenekle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Kadınlar için oluşturulan koleksiyonda yer alan deri ve rugan çantalarda kahve ve siyah tonlar dikkat çekerken, küçük detaylarla süslenmiş omuz, sırt ve el çantaları yılbaşı gecesine şıklık katacak. Topuklu, düz taban ve spor seçenekleriyle farklı renk ve tasarım içeren ayakkabılar yılbaşı gecesi kombinlerinin "star parçası" olacak şekilde sunuluyor. Çanta içinde ya da elde kullanılabilen farklı cüzdan modelleri de hem kullanmak isteyenlere hem de hediye arayanlara şık alternatifler sunacak.

Açıklamada, erkekler için düşünülen klasik koleksiyonun da dikkat çekici olduğu bildirildi. Kahve ve siyah renklerin ağırlıkta olduğu kemerler, botlar ve ayakkabılar trendleri yakından takip eden erkeklerin, yeni yıla şık girmesini sağlayacak.

FLO ayrıca rengarenk çanta ve ayakkabılarla çocukları da unutmadı. Kız çocukları için pembe, beyaz, mavi renklerin ağırlıkta olduğu kedi desenli çantalar, pırıltılı detaylarla göze çarparken, erkek çocukları ise konfor ve rahatlığı bir arada sunan spor ayakkabılar bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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