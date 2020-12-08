Flo'dan yeni yıla özel hediye alternatifleri
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Flo'dan yeni yıla özel hediye alternatifleri

08.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:31
Flo'dan yeni yıla özel hediye alternatifleri

Flo, kadın, erkek ve çocuklar için hem yılbaşı kombinlerini tamamlayacak hem de sevdiklerine yeni yıl sürprizi yapmak isteyenlerin yüzünü güldürecek hediye alternatifleri sunuyor.

Flo, kadın, erkek ve çocuklar için hem yılbaşı kombinlerini tamamlayacak hem de sevdiklerine yeni yıl sürprizi yapmak isteyenlerin yüzünü güldürecek hediye alternatifleri sunuyor.

Flo'nun açıklamasına göre, şirket, yeni yıl koleksiyonu için ayakkabıdan aksesuar ve çantaya kadar çok sayıda seçenekle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Kadınlar için oluşturulan koleksiyonda yer alan deri ve rugan çantalarda kahve ve siyah tonlar dikkati çekiyor. Topuklu, düz taban ve spor seçenekleriyle farklı renk ve tasarım içeren ayakkabılar kombinler için öneriliyor. Çanta veya elde kullanılabilecek farklı cüzdan modelleri hediye arayışı için alternatif sunuyor.

Erkekler için klasik koleksiyon dikkati çekiyor. Kahve ve siyah renklerin ağırlıkta olduğu kemerler, botlar ve ayakkabılar trendleri yakından takip eden erkeklerin, yeni yıla şık girmesini sağlayacak.

Flo ayrıca, rengarenk çanta ve ayakkabılarla çocukları da unutmuyor. Kız çocuklarını pembe, beyaz ve mavi renklerin ağırlıkta olduğu kedi desenli çantalar, erkek çocukları ise konfor ve rahatlığı bir arada sunan spor ayakkabılar bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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