Flo'dan yeni sezon sneaker koleksiyonu
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Flo'dan yeni sezon sneaker koleksiyonu

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Flo'dan yeni sezon sneaker koleksiyonu

Flo, kadın sneaker seçenekleriyle her gardırop için zamanın ruhunu yakalayan alternatifler sunuyor.

Flo, kadın sneaker seçenekleriyle her gardırop için zamanın ruhunu yakalayan alternatifler sunuyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, sokak modasının en havalı parçalarından biri olan sneaker'lar, kadınlara özel çok sayıda seçenekle Flo yeni sezon koleksiyonunda yer alıyor.

Siyah ve beyaz renklerin damgasını vurduğu sezonun en trend ve tüm kombinlere tarz katan sneaker modellerine Flo ayrıcalığıyla ulaşılabiliyor. Spor aktivitelerinden gece şıklığına kadar her ortama uyum sağlayan, dört mevsimde de çok rahatlıkla giyilebilen sneaker'lar, özel tabanları ve nefes alabilen materyalleriyle konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

Flo'nun sneaker koleksiyonunda kadınlar için beyaz ve pastel renkler dikkati çekerken, iddialı ve güçlü adımlara eşlik edecek kalın tabanlı sneaker modelleri kişinin stiline yeni kapılar açacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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