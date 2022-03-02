Flo'dan yeni sezon koleksiyon

Flo, kişilerin tüm aktivitelerine eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı yeni sezon ürünlerini vitrine çıkardı.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, mevsimin trend ve canlı renklerini yeni sezon koleksiyonuna yansıtan Flo, kadın, erkek ve çocuklar için casual ayakkabıdan her sezonun favorisi sneakerlara ve kombinlerin vazgeçilmezi çantalara kadar çok sayıda alternatif sunuyor.

Koleksiyona damga vuran ürünler arasında sneaker, loafer, topuklu ayakkabı ve babet gibi herkesin tarzına uygun model alternatifleri yer alıyor.

Kıyafetlerini ve stilini en doğru şekilde tamamlamak isteyen kadınlar, bu sezonda da hem günlük hem de şık kombinlerine "özel dokunuşu" Flo ile yapıyor. Klasik görünümleri şıklığa kavuşturan yapısı ve bileklere daha ince bir görünüm kazandırmasıyla kadınların vazgeçilmezi olan siyah rengin hakimiyetindeki topuklu modeller her kombinin kurtarıcısı oluyor.

Casual ayakkabı modelleri, günlük hayatta, hafta sonu yürüyüşlerinde, ofis hayatında kombinlere eşlik ederek dikkatleri adımlara çekiyor. Flo çanta modelleri ise siyah, turuncu, pembe ve beyaz renkleriyle öne çıkıyor. Geniş iç hacimleri ve içerisindeki gözler sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan çantalar, sade ve zarif görünümüyle tüm kombinler ile uyum yakalıyor.

Flo, sadece kadınlara değil, erkeklere de sezonun en trend ürünlerini uygun ve kaliteli seçeneklerle ulaştırıyor. Maskülen şıklığın parçalarını modellerine yansıtan Flo, bu sezonda da dikkatleri ayaklara çekecek alternatifler sunuyor.

Flo'nun geniş çocuk koleksiyonundaki ayakkabılar, miniklerin ilgisini çeken tasarımları ve her harekete kolaylıkla eşlik edecek dizaynı ile dikkatleri üzerine topluyor. Pembe, siyah, beyaz renkleriyle öne çıkan spor ayakkabılar hareketli aktiviteleri daha da keyifli hale getiriyor. Konforlu iç yapısı ve sevimli görüntüsüyle ilgi uyandıran modeller koşmayı ve zıplamayı seven miniklerin gözdesi oluyor. Flo, minikler için çanta alternatifleri de sunuyor.