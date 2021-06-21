FLO'dan yaz ayı için terlik ve sandalet modelleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FLO'dan yaz ayı için terlik ve sandalet modelleri

FLO'dan yaz ayı için terlik ve sandalet modelleri
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

FLO, yazın sıcak günleri için müşterilerine sandalet ve terlik modelleri sunuyor.

FLO, yazın sıcak günleri için müşterilerine sandalet ve terlik modelleri sunuyor.

FLO açıklamasına göre, sandalet ve terlik koleksiyonlarında kadın, erkek ve çocuklar için birbirinden renkli ve farklı modellerin yer alıyor.

FLO'nun kadınlar için seçtiği terlik ve sandaletler arasında, bantlı ve hafif tabanlı modeller konforları ile öne çıkarken, sahil yürüyüşleri için de sportif modeller sunuluyor. FLO'nun ince bantlı ve topuklu ürün seçenekleri de bulunuyor.

Koleksiyonda, kahve, siyah, beyaz, bej gibi her kıyafetle uyum yakalayabilecek renkler yer alırken, FLO'nun ister elbiseler ve eteklerle, ister keten pantolon, kapri ve şortlarla kombinlenecek çeşit çeşit terlik ve sandalet modelleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

FLO, casual ve sportif stillerini yazın da sürdürmek isteyen erkekler için ise hem deri hem de kumaş modellerin yer aldığı seçenekler bulunuyor. Kolay kullanımın ön plana çıktığı, ayağı terletmeyen sandaletlerde, kahve ve siyah tonlar yer alıyor.

Hem kız hem de erkek çocuklar için de koleksiyonunda geniş bir yer ayıran FLO, rengarenk ve cırt cırtlı modelleri sunuyor. Çocuk koleksiyonunda pembe, sarı, mavi, yeşil, beyaz ve daha pek çok renk öne çıkıyor.

FLO'nun sandalet ve terlik modellerini görebilmek için müşteriler FLO mağazalarına uğrayabilir, ya da www.flo.com.tr 'yi ziyaret edebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Sinan Çetin Demet Özdemir
Spor Cristiano Aytaç Kara Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FLO'dan yaz ayı için terlik ve sandalet modelleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:01:39. #1.16#

title