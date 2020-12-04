FLO'dan Trabzon'a yeni mağaza
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FLO'dan Trabzon'a yeni mağaza

04.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:35
FLO'dan Trabzon'a yeni mağaza

FLO, Trabzon'daki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

FLO, Trabzon'daki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

FLO açıklamasına göre, şirket, ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ve dünya trendlerine uygun ürünlerini Uzun Sokak Cadde'deki 1600 metrekarelik yeni mağazasında bölge halkının beğenisine sunarken, yurt içindeki mağaza sayısını da her geçen gün artırıyor.

Açıklamada, güncel moda ve geniş ürün yelpazesini ulaşılabilir fiyatlar ile sunan şirketin, Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarının yanı sıra Türkiye'nin en büyük online ayakkabı alışveriş sitesi www.flo.com.tr ile de hizmet verdiği ve yurt dışında da mağaza sayısını artırarak global marka olmak yolunda hızla ilerlediği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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