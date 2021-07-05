Flo'dan topuklu sandalet ve çanta koleksiyonu
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Flo'dan topuklu sandalet ve çanta koleksiyonu

Flo'dan topuklu sandalet ve çanta koleksiyonu
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

Flo, topuklu sandaletleri çanta koleksiyonu ile kombinliyor.

Flo, topuklu sandaletleri çanta koleksiyonu ile kombinliyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, Flo, sezon trendlerini yansıtan birbirinden şık ve renkli modellerden oluşan topuklu sandaletler ile yaz mevsiminde adımlara zarafet katıyor. Ayakkabıların tamamlayıcısı Flo çanta koleksiyonu ise ayakkabılarla bir bütünlük sağlayarak kombinlerin vazgeçilmez parçası oluyor.

Flo'nun sandalette kullanışlı ve rahat yüksek topuklu modelleri bulunuyor. Kahve, kum beji, beyaz, pudra gibi son dönemin trend renklerinin yanı sıra zarafeti simgeleyen siyah ise her mevsim olduğu gibi bu sezonda da vazgeçilmez renkler arasında yer alıyor. Mantar topuklu ve kalın topuklu sandaletler; elbise, etek, gömlek, şort, jean ve daha birçok kombinin en zarif parçası oluyor.

Geniş iç hacimleriyle kullanım kolaylığı sağlayan, omuz, çapraz askılı, el, sırt, bel ve plaj çantaları ile çeşitlenen Flo çanta koleksiyonunda ise siyah, beyaz, gri, bej, metalik ve nar çiçeği renkleri dikkati çekiyor. Kombinlere zamansız bir dokunuş yapan çantalar, deri, rugan ve hasır seçenekleriyle yaz enerjisini yaşatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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