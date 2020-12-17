FLO'dan Samsun'a yeni bir mağaza
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FLO'dan Samsun'a yeni bir mağaza

17.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:24
FLO'dan Samsun'a yeni bir mağaza

Türkiye ayakkabı sektörü markalarından FLO, Samsun'daki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye ayakkabı sektörü markalarından FLO, Samsun'daki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

FLO açıklamasına göre, marka Samsun'daki yeni mağazasının açılışını yaptı.

Mağaza ağını her yıl daha da büyüten FLO, ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ve dünya trendlerine uygun ürünlerini Samsun'daki 980 metrekarelik yeni mağazasında bölge halkının beğenisine sunacak.

Pandemi döneminde de herkesin ayakkabıcısı olma vizyonuyla yatırımlarına devam eden FLO, yurt içindeki mağaza sayısını her geçen gün artırıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, güncel moda ve geniş ürün yelpazesini ulaşılabilir fiyatlar ile sunan FLO, sektörün açık ara lideri konumunda.

Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarının yanı sıra Türkiye'nin en büyük online ayakkabı alışveriş sitesi www.flo.com.tr ile de hizmet veren FLO, yurt dışında da mağaza sayısını artırarak 2023 yılında Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefi doğrultusunda da hızla ilerliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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