FLO'dan "okula dönüş koleksiyonu"

FLO'nun okula dönüş koleksiyonu, yeni sezon heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için binlerce ürünü bir araya getiriyor.

FLO'nun okula dönüş koleksiyonu, yeni sezon heyecanı yaşayan çocuklar ve aileleri için binlerce ürünü bir araya getiriyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, ilkokuldan, lise ve üniversite öğrencilerine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyona sahip olan FLO, farklı renk ve desenlerdeki çanta, ayakkabı, kalem kutusu ve matara gibi okul aksesuarları çocuklarla buluşturuyor.

Okul sezonu için hem cazip hem de şık alternatifler sunan FLO ile tüm çocuklar okula rahat ve havalı ayakkabılarla adım atıyor. Siyah, bordo, pembe, gri gibi okul kıyafetleriyle uyumlu renk tonlarından oluşan koleksiyonda, kız çocuklar için loafer ve pastel tonlardaki sneaker'lar dikkati çekiyor.

Erkek çocuklar içinse şerit ve fermuar detaylı modeller ile çocukların en sevdiği fantastik kahramanlardan olan Spiderman baskılı sneaker'lar öne çıkıyor.

FLO okula dönüş koleksiyonuyla gençlerin yüzünü güldürüyor. Genç kızlar için, siyah, beyaz ve gri gibi klasik renklerin olduğu koleksiyonda, botlar, loafer'lar, sneaker'lar ve babetler okul kombinlerini tamamlıyor. Üniversite ve lise hayatında rahatlıkla tercih edilebilecek modeller, günlük kombinlerle de harika bir uyum yakalıyor.

Siyah, beyaz, lacivert ve bej renklerinin ağırlıkta olduğu erkek koleksiyonu ise genç beylerin vazgeçemeyeceği sneaker'lar sunuyor. Günün her anında adımlara konfor katacak modeller, FLO farkıyla vitrinlerde yerini alıyor.

FLO'nun iç hacmi geniş çanta koleksiyonu, siyah, beyaz, pudra ve bej renkleriyle tüm kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. Sırt çantası ve elde taşıma kolaylığı sağlayan çantalar FLO'da ilgilerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip