FLO'dan Loafer Ayakkabı Koleksiyonu
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FLO'dan Loafer Ayakkabı Koleksiyonu

FLO'dan Loafer Ayakkabı Koleksiyonu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

FLO, Loafer Ayakkabı Koleksiyonu'yla kalite, moda ve cazip fiyat avantajını bir arada sunuyor.

FLO, Loafer Ayakkabı Koleksiyonu'yla kalite, moda ve cazip fiyat avantajını bir arada sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, Loafer Ayakkabı Koleksiyonu ile kadınların bahar kombinlerini büyüleyici bir görünüme dönüştürüyor.

FLO loafer ayakkabılar şıklık ve rahatlığı, klasik ve spor stili bir arada sunarak giyimini sıra dışı dokunuşlarla renklendirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Trend görünümüyle kurtarıcı modellerden oluşan koleksiyon, siyah, bej, pudra, mavi ve kahverengi renkleri ile öne çıkıyor. Her stile uyum sağlayan loaferlar, iş hayatının koşturmacasında ve günlük hayatında rahatlığı yakalamak isteyen kadınların hem stilini renklendiriyor hem de gün boyu özgür adımlar sunuyor.

Toka ve metal detaylarıyla harmanlanan koleksiyon, elbise, etek, jean, gömlek ve daha birçok kombin alternatifinin tamamlayıcı parçası oluyor.

FLO 2021 İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu'nda yer alan loafer modellerine FLO mağazalarından ve www.flo.com.tr'den ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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