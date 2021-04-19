Flo'dan Loafer Ayakkabı Koleksiyonu
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Flo'dan Loafer Ayakkabı Koleksiyonu

Flo'dan Loafer Ayakkabı Koleksiyonu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Flo, Loafer Ayakkabı Koleksiyonu ile kadınların bahar kombinlerini tamamlayacak.

Flo, Loafer Ayakkabı Koleksiyonu ile kadınların bahar kombinlerini tamamlayacak.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, loafer ayakkabılar, şıklık ve rahatlığı, klasik ve spor stili bir arada sunarak giyimini sıra dışı dokunuşlarla renklendirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Trendy görünümüyle kurtarıcı modellerden oluşan koleksiyon, siyah, bej, pudra, mavi ve kahverengi renkleri ile öne çıkıyor.

Her stile uyum sağlayan loafer'lar, iş hayatının koşturmacasında ve günlük hayatında rahatlığı yakalamak isteyen kadınların hem stilini renklendiriyor hem de gün boyu "özgür adımlar" sunuyor.

Toka ve metal detaylarıyla harmanlanan koleksiyon, elbise, etek, jean, gömlek ve daha birçok kombin alternatifinin tamamlayıcı parçası oluyor.

Flo 2021 ilkbahar-yaz kadın koleksiyonunda yer alan loafer modellerine Flo mağazaları ve www.flo.com.tr'den ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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