FLO’dan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon liralık destek FLO, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabıyı ulaştırdı ve Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL'de bağışta bulundu.

FLO, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabıyı ulaştırdı ve Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL'de bağışta bulundu. Kaynak: Dunya.com