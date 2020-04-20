FLO’dan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon liralık destek
FLO, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabıyı ulaştırdı ve Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL'de bağışta bulundu.
20.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:16
FLO, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabıyı ulaştırdı ve Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL'de bağışta bulundu.
Kaynak: Dunya.com