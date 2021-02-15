FLO'dan kış tatili hazırlıkları için geniş koleksiyon
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FLO'dan kış tatili hazırlıkları için geniş koleksiyon

15.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:09
FLO'dan kış tatili hazırlıkları için geniş koleksiyon

Kış tatili heyecanına hem kadın hem de erkekler için geniş bir koleksiyonla eşlik eden FLO, spor ve outdoor ayakkabıdan, su geçirmez botlara, renk renk ve kullanışlı valiz modellerine kadar çok sayıda alternatif sunuyor.

Kış tatili heyecanına hem kadın hem de erkekler için geniş bir koleksiyonla eşlik eden FLO, spor ve outdoor ayakkabıdan, su geçirmez botlara, renk renk ve kullanışlı valiz modellerine kadar çok sayıda alternatif sunuyor.

FLO açıklamasına göre, kış soğuğunda ayakları sıcak tutacak, yağışlı havalardaki yürüyüşlerde su almayacak ve tabanı kaymayan rengarenk bot modelleri, kayak yaparak tatil heyecanını doruklarda yaşamak isteyenlere özel kar botları, her aktiviteye konfor katacak outdoor modelleri FLO'da yer alıyor. FLO'nun geniş kış tatili alternatifleri arasında; klasik bot ve ayakkabı seçenekleri de bulunuyor.

FLO, uzun ya da kısa seyahatlerinizin vazgeçilmez bir parçası olan kullanışlı valiz modellerini de sunuyor. Kış tatili hazırlıklarını tamamlayacak bir ayakkabı ya da bot veya seyahatleri kolaylaştıracak bir valiz arayışında olanlar FLO mağazalarını ziyaret edebiliyor veya "www.flo.com.tr"ye göz atabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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