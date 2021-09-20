FLO'dan her tarza uygun 'Sonbahar Koleksiyonu' - Haberler
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FLO'dan her tarza uygun "Sonbahar Koleksiyonu"

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
FLO'dan her tarza uygun

FLO'nun 2021 Sonbahar Koleksiyonu, her tarza hitap eden birbirinden göz alıcı modelleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

FLO'nun 2021 Sonbahar Koleksiyonu, her tarza hitap eden birbirinden göz alıcı modelleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO Sonbahar Koleksiyonu birbirinden şık ve konforlu ayakkabı alternatifleri sunuyor. FLO, günün her anına eşlik edecek yüzlerce modelin yer aldığı kadın koleksiyonunda, siyah, bej, taba, haki, kahverengi, lacivert ve beyaz renklerin hakim olduğu yeni koleksiyonunu vitrinlere çıkardı. Babetten, sneaker'a, stiletto'dan, loafer'a birçok ayakkabı alternatifleri ile FLO, okulda, işte, tatilde, hafta sonu etkinliklerinde, özel davetlerde ve günlük yaşantıda rahatlıkla tercih edilebilecek modelleri bir arada sunuyor.

Erkekler için ise sonbahar koleksiyonunda, siyah, beyaz, haki, lacivert ve hardal renkleri öne çıkıyor. Klasik ayakkabı, sneaker ve loafer modeller deri ve süet seçenekleriyle boy gösteriyor. Chino pantolon, gömlek, jean, takım elbise ve daha birçok kombinin en gözde parçası olacak modeller zamanın ruhunu stiline taşımak isteyen erkekleri bekliyor.

FLO çocuk koleksiyonu, siyah, beyaz, pembe, hardal, lila ve haki renklerinin öne çıktığı ayakkabıları ile dikkati çekiyor. Lisanslı ayakkabı seçenekleri ise çocukların en sevdiği karakterler ile harmanlanarak adımlara renk katıyor.

FLO'da sırt, omuz ve el çantaları da kadınların kombinlerini kusursuzca tamamlıyor. Günün her anında eşyaları kolaylıkla toparlayan aynı zamanda da kombinlere harika bir görünüm katan FLO çantaları da müşterilerin beğenisine sunuldu.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: FLO'dan her tarza uygun 'Sonbahar Koleksiyonu' - Haberler
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