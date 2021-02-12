FLO'dan Fas'a yeni mağaza

FLO Mağazacılık, Fas'ta açtığı yeni mağazasıyla yurt dışındaki mağaza sayısını 104'e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve yakın coğrafyada 600'ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO Mağazacılık, Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra yurt dışında da büyümeye devam ediyor.

Bu kapsamda yurt dışındaki yatırım fırsatlarını değerlendiren FLO, Afrika'dan Arap Yarımadası'na, Orta Asya'dan Balkanlar'a farklı lokasyonlarda mağaza açmaya devam ediyor.

Son olarak Fas'ta bulunan Borj Fez Mall'da açtığı 981 metrekarelik yeni mağazasıyla yurt dışındaki mağaza sayısını 104'e çıkardı.

2023 yılında Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle yurt dışı mağaza açılışlarına da ağırlık veren FLO, ülkemizi yurt dışında temsil etmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız