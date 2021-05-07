Flo'dan bayrama özel indirim kampanyası
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Flo'dan bayrama özel indirim kampanyası

Flo'dan bayrama özel indirim kampanyası
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Flo, internet sitesinde bayrama özel yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı.

Flo, internet sitesinde bayrama özel yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattı.

Flo'nun açıklamasına göre, kampanya kapsamında kadın, erkek ve çocuklar için casual modellerden klasik ayakkabılara, rahat tabanlı modellerden yaz mevsimine uygun sandaletlere kadar pek çok ayakkabı seçeneği sunuluyor.

Kinetix, Lumberjack, Nine West, Butigo, Polaris, Mercedes, Nike, Puma, Adidas, U.S.Polo Assn ve Hummel gibi markaların ilkbahar-yaz koleksiyonlarına www.flo.com.tr sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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