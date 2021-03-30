FLO'dan Aktif Spor Ayakkabı Koleksiyonu
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FLO'dan Aktif Spor Ayakkabı Koleksiyonu

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
FLO'dan Aktif Spor Ayakkabı Koleksiyonu

FLO'nun Aktif Spor Ayakkabı Koleksiyonu, yeni sezonda kullanıcıların enerjilerini en üst seviyeye ulaştıracak ürünler sunuyor.

FLO'nun Aktif Spor Ayakkabı Koleksiyonu, yeni sezonda kullanıcıların enerjilerini en üst seviyeye ulaştıracak ürünler sunuyor.

FLO Mağazacılık'tan yapılan açıklamaya göre, her tarza hitap eden ürünler sunan FLO'nun tüm spor aktivitelerinde kullanıcıların enerjilerini ikiye katlayacak Aktif Spor Koleksiyonu, kadın ve erkeklere özel çok sayıda seçenekle çıkıyor. Kullanıcıların dolaplarının vazgeçilmesi siyah ve beyazın yanı sıra mavi, yeşil, mor ve pembe gibi renklerin de yer aldığı geniş aktif spor koleksiyonunun tüm aktivitelerin en gözde eşlikçisi olması bekleniyor.

Spor esnasında konfor sağlayan özel tasarım ve taban özelliklerine sahip FLO spor ayakkabılar hem kullanıcıların tarzını hem de ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak rahatlığı moda trendleriyle buluşturuyor. Dört mevsim kullanılabilen, FLO Aktif Spor Koleksiyonu'nda kadınlar için siyah, beyaz, mor ve pembe renkler ön plana çıkıyor. Renk detayları dikkat çeken tasarımlar tayt, eşofman, sweatshirt gibi spor kombinlere hareket katıyor.

FLO, spor şıklığı hayatının bir parçası haline getirmiş stil sahibi erkekler için de koleksiyonunda kusuruz parçalara yer veriyor. Spor salonlarından, doğa aktivitelerine kadar pek alanda kullanılabilen ve yeşil, lacivert, siyah, mavi gibi renklerin öne çıktığı modeller hafif, esnek ve dayanaklı yapılarıyla dinamik bir görünüm sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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