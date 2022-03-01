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FLO'da Sneaker Festivali devam ediyor

AA, Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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FLO'da Sneaker Festivali devam ediyor

FLO'da dünyaca ünlü markaların yer aldığı Sneaker Festivali sürüyor.

FLO'da dünyaca ünlü markaların yer aldığı Sneaker Festivali sürüyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü markaların modellerini uygun fiyat avantajlarıyla sunan FLO, Sneaker Festivali ile FLO mağazalarında ve flo.com.tr'de çok sayıda markanın birçok model alternatifini bir arada sunuyor.

FLO Sneaker Festivali'nde kadın, erkek ve çocuklara avantajlı fiyatlarla en tarz sneaker modellerini sunuyor.

20 Mart'a kadar sürecek olan festivalde, uygun fiyat ve çok sayıda seçenek tüketicileri bekliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Flo, Ekonomi, Haberler

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