FLO'da sneaker festivali başladı - Haberler
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FLO'da sneaker festivali başladı

AA, Gökhan Yıldız - Ekonomi
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FLO'da sneaker festivali başladı

FLO'nun gelenekselleşen sneaker festivali 21 Şubat tarihinde FLO mağazalarında ve flo.com.tr'de başlıyor.

FLO'nun gelenekselleşen sneaker festivali 21 Şubat tarihinde FLO mağazalarında ve flo.com.tr'de başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Mart tarihine kadar sürecek olan festivalde, kadın ve erkekleri tarzlarına uygun sneaker modelleri müşterilerini bekliyor.

İlkbaharın gelmesiyle rahat ve hafif adımlar atmak isteyenlerin ilk tercihi olan sneakerlar, FLO'nun sneaker festivalinde geniş yelpazedeki kadın ve erkek modellerini avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Festival dahilinde sunulan tüm ürün kategorilerinde, modern dokunuşlar ve trend detayların buluştuğu tasarımlar yer alıyor.

Sporda, yürüyüşte, gündelik yaşamın her anında modern duruşları ile sneaker tutkunlarına eşlik eden modeller sezonun trend renkleriyle dikkati çekiyor.

Her stile ve zevke hitap eden modeller sunan FLO, mağazalarında ve flo.com.tr'de başlattığı Sneakerfest'te "Senin Tarzın Senin Sneaker"ın sloganıyla sneaker tutkunlarının radarına takılıyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Mart, Flo, Ekonomi, Haberler

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