FLO'da "kampanyanı seç, avantajlı fiyatlarla ulaş" fırsatı

FLO, kış alışverişini en uygun şekilde tamamlamak isteyenler için iki farklı kampanya başlattı.

FLO, kış alışverişini en uygun şekilde tamamlamak isteyenler için iki farklı kampanya başlattı.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre marka, yalnızca mağazalarına özel ve tüm ürünlerde geçerli olacak kampanyaları kapsamında "2. ürüne yüzde 50 indirim" ya da "3 al 2 öde" avantajlarından birini seçmeyi alışveriş tutkunlarına bırakıyor.

Her çeşit ayakkabı, bot ve çizme modellerinin yanı sıra aksesuar ve giyim dahil tüm ürünlerde geçerli olan kampanyalar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Kış sezonunun başladığı bu günlerde gardıroplarını yenilemek isteyenler için çok sayıda alternatifi bir araya getiren FLO, iki farklı kampanyası ve fiyat avantajlarıyla kış kombinlerine şık dokunuşlar yapmak isteyenleri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu