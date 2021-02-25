flo.com.tr'de "sneaker festivali" başladı

İlkbaharın gelmesiyle birlikte, rahat ve hafif adımlar atmak isteyenlerin ilk tercihi olan sneakerler, flo.com.tr'nin "sneaker festivali"nde avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, sporda, yürüyüşte, gündelik yaşamın her anında modern duruşları ile sneaker tutkunlarına eşlik eden modeller, siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve gri renk seçenekleri ile dikkati çekiyor.

Tüketiciler avantajlı fiyatlardan 8 Mart Pazartesi tarihine kadar faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu