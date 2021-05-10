Flo, babet koleksiyonu ile baharı karşılıyor

Flo 2021 ilkbahar/yaz babet koleksiyonu, şık ve modern tasarımlarıyla baharı müjdeliyor.

Flo 2021 ilkbahar/yaz babet koleksiyonu, şık ve modern tasarımlarıyla baharı müjdeliyor.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, siyah, beyaz, fuşya ve bej gibi son dönemin trend renklerinin öne çıktığı koleksiyon, hem gündüz hem gece kombinlerinin en zarif parçası oluyor.

Hasır taban detayı ve fiyonk detayları ile babetler, Flo mağazalarında ve flo.com.tr'de tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu