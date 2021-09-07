Flo "Ayakkabı Tasarım Merkezi" ile inovatif ürünlere imza atacak
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Flo "Ayakkabı Tasarım Merkezi" ile inovatif ürünlere imza atacak

Flo 'Ayakkabı Tasarım Merkezi' ile inovatif ürünlere imza atacak
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Flo, Türkiye'nin ilk "Ayakkabı Tasarım Merkezi" ile inovatif çalışmalara imza atacak.

Flo, Türkiye'nin ilk "Ayakkabı Tasarım Merkezi" ile inovatif çalışmalara imza atacak.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre, Flo, Türkiye'nin ilk "Ayakkabı Tasarım Merkezi" ile tüketicilerin beklenti ve taleplerini öngörerek ayakkabı sektöründe inovatif ürünler sunacak.

Merkezde, sürdürülebilir ham maddelerin kullanılması, ileri taban teknolojileri ile inovatif ürünlerin çeşitlendirilmesi, araştırma analizleri ile üretimde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gibi konularda çalışmalar yürütülerek sektörün gelişimine katkıda bulunulacak.

Üniversitelerle iş birliği

Flo Mağazacılık, "Ayakkabı Tasarım Merkezi" akreditasyonu kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü ile birlikte 3 proje yürütmeye başladı.

Diğer taraftan, yoğun bir şekilde farklı üniversitelerle yenilikçi projelerin altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü merkezde, gelecek dönemde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve akıllı giyim ürünleri gibi konularda sektörde öncü olacak projelerin ortaya konulması hedefleniyor.

Malzeme ve üretim teknolojilerini önden takip ederek güncel trendleri koleksiyonlarına yansıtan Flo, Tasarım Merkezi ile gelecek dönemde ayakkabı sektöründe, pek çok ihtiyacı aynı anda karşılayan inovatif ürünlerle sektöre öncülük etmeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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