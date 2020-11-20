Fleet ne demek? Twitter Fleet nasıl kullanılır? Fleet ne nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fleet ne demek? Twitter Fleet nasıl kullanılır? Fleet ne nedir?

20.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:49
Fleet ne demek? Twitter Fleet nasıl kullanılır? Fleet ne nedir?

İnternetin en çok ziyaret edilen sosyal paylaşım platformu Twitter'dan artık "hikaye" paylaşılabilecek. Twitter, 24 saat içerisinde kaybolacak yeni paylaşım özelliği Fleets'i duyurdu. Peki, Twitter Fleets nedir? Twitter "Fleets" nasıl kullanılır?

Sosyal medya mecralarından en çok kullanılanlardan biri olan Twitter'a Instagram ve Snapchat'ten sonra story özelliği geldi. Twitter Story özelliği nasıl kullanılır? Twitter hikaye özelliği nedir, nasıl kullanılır?

TWİTTER FLEETS NEDİR?

İlk olarak Snapchat ile tanıdığımız sonra ise sırasıyla Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta da kullanılmaya başlanılan "hikayeler" artık Twitter'da da var. Twitter'ın resmi hesabından bugün yeni özellik "Fleets" in duyurulduğu bir tweet paylaşıldı.

TWİTTER STORY NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Twitter resmi hesabı tarafından atılan tweete göre Fleets bugünden itibaren kullanıma sunuldu.

TWITTER FLEET NASIL KULLANILIR?

Twitter Fleet'i kullanmak için ilk olarak güncelleme yapmanız gerekir.

Güncelleme yaptıktan sonra Ana sayfa kısmına gelerek hikayeleri görebilirsiniz. Hikaye eklemek için ise Sol üst kısımda yer alan yere basmanız yeterlidir. Galerinizdeki fotoğrafları buraya ekleyebilirsiniz.

İnternetin en çok ziyaret edilen sosyal paylaşım platformu Twitter'dan artık "hikaye" paylaşılabilecek. Twitter, 24 saat içerisinde kaybolacak yeni paylaşım özelliği Fleets'i duyurdu. Peki, Twitter Fleets nedir? Twitter "Fleets" nasıl kullanılır? Twitter Fleets ne zaman gelecek?

İlgili Haberler

Twitter hikaye özelliği geldi! Twitter Story özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter Fleet nedir?
Twitter hikaye özelliği geldi! Twitter Story özelliği nedir, nasıl kullanılır? Twitter Fleet nedir?
Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?
Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?
Netflix Direct nedir? Netflix Direct ne sunuyor? Netflix kanal sistemi nasıl kullanılır?
Netflix Direct nedir? Netflix Direct ne sunuyor? Netflix kanal sistemi nasıl kullanılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Berk Oktay Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Cenk Tosun Mert Günok Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fleet ne demek? Twitter Fleet nasıl kullanılır? Fleet ne nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 15:58:38. #1.14#
title