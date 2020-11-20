Fleet ne demek? Twitter Fleet nasıl kullanılır? Fleet ne nedir?

İnternetin en çok ziyaret edilen sosyal paylaşım platformu Twitter'dan artık "hikaye" paylaşılabilecek. Twitter, 24 saat içerisinde kaybolacak yeni paylaşım özelliği Fleets'i duyurdu. Peki, Twitter Fleets nedir? Twitter "Fleets" nasıl kullanılır?

Sosyal medya mecralarından en çok kullanılanlardan biri olan Twitter'a Instagram ve Snapchat'ten sonra story özelliği geldi. Twitter Story özelliği nasıl kullanılır? Twitter hikaye özelliği nedir, nasıl kullanılır?

TWİTTER FLEETS NEDİR?

İlk olarak Snapchat ile tanıdığımız sonra ise sırasıyla Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta da kullanılmaya başlanılan "hikayeler" artık Twitter'da da var. Twitter'ın resmi hesabından bugün yeni özellik "Fleets" in duyurulduğu bir tweet paylaşıldı.

TWİTTER STORY NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Twitter resmi hesabı tarafından atılan tweete göre Fleets bugünden itibaren kullanıma sunuldu.

TWITTER FLEET NASIL KULLANILIR?

Twitter Fleet'i kullanmak için ilk olarak güncelleme yapmanız gerekir.

Güncelleme yaptıktan sonra Ana sayfa kısmına gelerek hikayeleri görebilirsiniz. Hikaye eklemek için ise Sol üst kısımda yer alan yere basmanız yeterlidir. Galerinizdeki fotoğrafları buraya ekleyebilirsiniz.

İnternetin en çok ziyaret edilen sosyal paylaşım platformu Twitter'dan artık "hikaye" paylaşılabilecek. Twitter, 24 saat içerisinde kaybolacak yeni paylaşım özelliği Fleets'i duyurdu. Peki, Twitter Fleets nedir? Twitter "Fleets" nasıl kullanılır? Twitter Fleets ne zaman gelecek?