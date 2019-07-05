"Flaying Fox" isimli mega yat Fethiye'den 1 milyon liralık alıveriş yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen "Flaying Fox" isimli adlı mega yat, 210 bin litre yakıt ikmali yaptı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi.

Cayman adaları bayraklı"Flaying Fox" isimli 136 metre uzunluğundaki dev yata yakıt ikmali için Fethiye limanına geldi. Büyüklüğüyle dikkati çeken mega yata, İzmir Aliağa Rafinerisinden getirilen 8 tankerle 210 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 1 milyon lira ödediği öğrenildi.

Mega yatta 2 helikopter pisti, 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Yatta jakuzi, spa ve spor salonu da yer alıyor.

İlçeden ikmalde sonra ayrılacağı öğrenilen yatın rotası hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA