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Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında, karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı.
14.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:33
Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında, karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribilen Mahallesi'ne yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda belediye çalışanı ile bir sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA