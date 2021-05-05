Flashback 2 konsollar ve PC için duyuruldu!
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Flashback 2 konsollar ve PC için duyuruldu!

Flashback 2 konsollar ve PC için duyuruldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

1992 yılında çıkış yapan ve büyük başarı elde eden platform oyunu Flashback'in devam oyunu geliyor. Microids, Flashback 2'nin konsollar ve PC için çıkış yapacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar!

Fransız oyun geliştirici şirket Microids son yaptığı duyuruyla retro oyun sevenlerin yüzünü güldürdü. Şirket, 1992 yılında çıkış yapan Flashback'in bir remake oyunu devamı niteliğinde olan Flashback 2'yi duyurdu.

Remake olarak çıkan ilk Flashback, 2013 yılında piyasaya sunulmuştu. Microids, 8 yıllık aranın ardından yaptığı açıklamayla platform macerasının ikinci bir oyunla devam edeceği duyurdu.

Flashback 2 konsollar ve PC için duyuruldu!

Flashback yaratıcısı Paul Cuisset konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Flashback'in devam oyununu geliştirmek çok uzun zamandır aklımda olan bir fikirdi. Oyuncuların, 30 yıl önce yarattığım Conrad B. Hart karakterinin yeni macerasını keşfetmesi için sabırsızlanıyorum. Microids ile birlikte, orijinal oyunun hayranlarını memnun etmeyi ve fütüristik oyunlara zaafı olan oyunculara hitap etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

2013'TE YAYINLANAN İLK REMAKE BAŞARISIZ OLMUŞTU!

2013 yılında büyük beklentilerle yayınlanan Flashback remake hali, 1992 yılında çıkış yapan ilk oyunu mumla arattı. 1995'e kadar 750 bin kopya satan başlangıç oyunu, o dönem sektör için büyük bir başarıydı. Ancak 2013 yapımı remake büyük bir hayal kırıklığı yaratarak, bu başarıya yaklaşamadı. 2022 yılında çıkış yapacağı duyurulan Flashback 2'nin ise ilk oyuna kıyasla ne denli bir başarı sağlayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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