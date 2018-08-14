Flash TV Sunucusu, İki Kişiyi Donald Trump Maskesiyle Oynatarak Dolar Attı
Türkiye hakkında yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Donald Trump'a bir tepki de Flash TV'den geldi. Gece yayınlanan programda Trump maskesi takan iki dansöz göbek attı, sunucu ise dolar attı.
ABD'ye bir tepki de Flash TV'den geldi. Gece Hattı programıyla sık sık adından söz ettiren Gökhan Taşkın, yine canlı yayında yaptıklarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sunucu yayında bir erkek ve kadına Trump maskesi taktırarak dansöz gibi oynattırdı.
TRUMP MASKESİYLE OYNATIP DOLAR ATTI
Son günlerde Türkiye hakkında yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplayan Donald Trump'ın maskesini giydirdiği bir kadın ve bir erkeği oynatan spiker, dansözlerinin başından aşağı dolar yağdırdı. Spiker, fonda çaldığı şarkılarla da Donald Trump'a mesaj gönderdi.
"BENİ VURACAKMIŞ KER HELE HELE"
Spiker, fonda çalan Aşık Mahsuni Şerif'in "beni vuracakmış ker hele hele" türküsü üzerinden de Trump'a mesaj gönderdi.
YORUMLAR (1)
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Flaş flaş flaş trump duymasın görmesin flaş tv ye o biçim yaparCevap Yaz Yayından Kaldır