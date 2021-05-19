Flash Point Sezon 3 başlıyor!
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Flash Point Sezon 3 başlıyor!

Flash Point Sezon 3 başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz XANTARES bu turnuvada yer alacak!

Tüm dünyadan CS: GO severleri ekranlara kitleyen turnuva serisi Flash Point Sezon 3 başlıyor. Hem de bu sefer "Türkçe Anlatım" seçeneğiyle birlikte bizlerle buluşuyor.

Düzenlediği turnuvalar ile Türkiye'de büyük bir marka haline gelen ESA Esports, sosyal medya hesapları üzerinden bir gönderi paylaştı. Gönderinin paylaşılma amacı ise "Flash Point 3. Sezonu Türkçe Anlatım" seçeneğiyle bizlere sunuyor olması.

Avrupa'nın en iyi CS: GO takımlarının mücadele edeceği, temsilcimiz Xantares'in de içerisinde bulunduğu Flash Point Avrupa Şampiyonası 3. Sezonun Türkçe anlatımla 11 gün sürecek olan heyecan fırtınası, 19 Mayıs'ta ESA Esports ekranlarında başlıyor.

Eşsiz rekabete tanıklık etmek için bu Çarşamba'dan itibaren 30 Mayıs 2021'e kadar her gün akşam 19: 00'da ESAEsportsTV Twitch kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak temsilcimiz XANTARES'e başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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