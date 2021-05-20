Flash Point CS:GO turnuvası 3. sezon maçları Türkçe anlatımıyal ESA Esports Twitch kanalında!

Avrupa'nın en iyi 16 CS:GO takımının katılacağı Flash Point Turnuvası 19-30 Mayıs tarihleri arasında ESA Esports Twitch kanalında her gün 19:00'da Türkçe anlatımla yayınlanacak.

Türkiye'de ve Dünya'da milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve yayınları izlenen Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) espor takımlarından en iyi 16 takımının yarışacağı Flash Point turnuvası 19-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 50.000$ ödül havuzu bulunan turnuvaya Astralis, OG, Team Vitality, Heroic, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, FunPlus, Faze Clan, G2 Esports, Hyenas, Complexity Gaming, mousesports, Anonymo Esports, Sprout, Double Poney ve Türk temsilcimiz Xantares'in de ekibinde yer alan BIG takımları katılacak.

Turnuva daha önce 2 sezon olarak gerçekleştirildi ve 3. Sezonu ise 19 Mayıs – 30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Yayın hakları ESA Esports tarafından alınan turnuva ilk defa Türkçe anlatımla her gün 19:00'da Türk esporseverler tarafından izlenebilecek. Yayınların sunumunu ise Özgür "root" Alagül ve Berke "Vlad" Kantürk yapacak.

12 Günlük süre içerisinde gerçekleşecek tüm eleme maçlarına espor severler ESA Esports Twitch kanalından gerçekleşecek günlük ortalama 7 saatlik yayınlarla buluşabilecekler. 30 Mayıs'ta gerçekleşecek turnuvanın final yayının ise ESA Esports Arena'nın 75 m2'lik led ve 190 m2'lik ana sahnesinden yayınlanması planlanıyor.

Yayını izlemek isteyen kullanıcılar yayın takvimine ESA Esports'un sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Yayınlar ise ESA Esports Twitch kanalı üzerinden gerçekleşecektir.

ESA Esports Hakkında

ESA Esports, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren, düzenlediği espor organizasyonları, ürettiği dijital içerikler ve eğlence sektörüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ile Türkiye'de ve komşu coğrafyalarda pazar lideri olmayı vizyon edinmiş bir "yeni medya" şirketidir.

Fiziksel ve online olarak, ESA Esports & Media markalı espor liglerine ve turnuva organizasyonlarına ev sahipliğini yapar. Türkiye'nin en büyük espor arenası ve stüdyosunda video oyunları ve espor temalı, ilgi çekici içerikler üretir. Bu içerikleri çeşitli dijital platformlarda yer alan ESA Esports & Media kanallarında yayınlar ve oyunculara tam bir espor deneyimi yaşatır.