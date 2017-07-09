Flash

Flash

flashdha : Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladı, meydanı dolduranları selamlayıp alanı terk ediyor.

Flash

flash

dha : Kılıçdaroğlu konuşmasını tamamladı, meydanı dolduranları selamlayıp alanı terk ediyor.