flashdha : Kemal Kılıçdaroğlu miting alanına girdi
Yürüyüşü tamamlayan Kılıçdaroğlu: Kimse son olduğunu düşünmesin!
Kılıçdaroğlu miting alanına ulaştı! "Adalet Yürüyüşü" sona erdi
Musul operasyonunda mutlu son! 3 yıldır bu anı bekliyorlardı
Caniler her şeyi itiraf etti: Bebeği boğduk sonra anneye tecavüz ettik
"Almanya çekiliyor" iddiası sonrası İncirlik'te hareketli dakikalar!
Kılıçdaroğlu son adımlarını tek başına attı, 150 metrede sürpriz yaptı
87 yıllık Türk Lirası kanunu değişiyor
Ünlü sunucunun kızı, Bodrum'u sallıyor
Musul, DEAŞ'tan temizleniyor! Resmi zafer ilanı her an gelebilir
Markafoni'ye Sivaslı iş adamı talip oldu
Adalet mitingi için Maltepe'ye akın var!
El arabasıyla kırmızı ışıkta bekleyen vatandaş şaşkınlık yarattı
"Bağış yap, dersten geç" duyurusu yapan profesör görevden alındı
Taksim'in göbeğinde güpegündüz bonzai içtiler
Sakarya'daki vahşetin ardından Suriyeliler sağduyu mesajı verdi