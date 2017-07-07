Flash....!!!!!!

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi ve diğer saygın kuruluşların önde gelen insan hakları savunucularının 5 Temmuz'da gözaltına alınmalarından derin endişe duymaktadır.
DHA DIŞ HABER - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi ve diğer saygın kuruluşların önde gelen insan hakları savunucularının 5 Temmuz'da gözaltına alınmalarından derin endişe duymaktadır.