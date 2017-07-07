DHA: Adalet yürüyüşünde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'a girdi
Skandallar hastanesi için valilikten 'yuh' dedirten karar
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