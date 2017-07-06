Gırgır Dergisinin Karikatüristi Galip Tekin Hayatını Kaybetti

Ünlü karikatürist Galip Tekin 59 yaşında hayatını kaybetti. Türk çizgi roman tarihinin tecrübeli isimlerinden ve Gırgır dergisiyle gönülleri fetheden Galip Tekin'in vefat haberini arkadaşı Yılmaz Aslantürk Twitter hesabından duyurdu. Tekin'in ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadı.

KOMŞULAR GÜRÜLTÜ DUYMUŞ

Tekin'in dairesinin bulunduğu katta gürültü duyulunca Tekin'in ablasına haber verdi. Daireye gelen abla Medret Tekin dairenin girişinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılatı. Boyacıköy çıkmazındaki olay yerine polis de geldi. İlk incelemede Tekin'in vücudunda şüpheli bir bulguya rastlanmadı.



"ÇOK ÜZGÜNÜM USTA KARİKATÜRİSTİMİZİ KAYBETTİK"

Haberi arkadaşı Yılmaz Aslantürk Twitter hesabından paylaştı. Tekin'in yaşamını yitirdiğini karikatürist Selçuk Erdem, "Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin'i kaybettik" ifadeleriyle duyurdu. Galip Tekin'in vefat haberini alan meslektaşıları, dostları ve sanat dünyasının tanınmış isimleri duydukları üzüntüyü Twitter adresinden gündeme getirdi.

GALİP TEKİN KİMDİR?

Vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan Galip Tekin, 20 Nisan 1958 yılında doğdu. Gırgır dergisinde yetişmiş önemli çizerlerden biri olan Galip Tekinin Oğuz Aral döneminin Gırgır'ında, komik, fantastik ve absürt öyküler çizerek başladığı çizgi romanları, giderek daha çok bilim kurguya yaklaşmış ve mizahi olmaktan uzaklaşmıştı.. Bir dönem çizgi roman denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Galip Tekin, Gırgır'da Oğuz Aral döneminin bitmesinden sonra hemen hemen bütün mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğinin yanı sıra Taksim'in bir dönemki en popüler barı olan Kemancı'nın ortağı ve işletmecisi olan Galip Tekin, aynı zamanda üniversitelerde çizgi roman dersleri vermekteydi.



