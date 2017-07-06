Ocak'tan Bu Yana Euro İlk Kez 4,10 Lirayı Aştı
İstanbul Kapalıçarşı'da euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.10 lirayı aşarken dolar ise 3.61 liranın üzerinde işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 3,61 liradan, euro ise 4,10 liranın üstünde işlem görüyor.
GÜNE NASIL BAŞLADI?
Kapalıçarşı'da dolar 3,6070, avro 4,0930 liradan güne başladı. 3,6050 liradan alınan dolar 3,6070 liradan, 4,0910 liradan alınan euro ise 4,0930 liradan satılıyor.
Önceki kapanışta dolar 3,6030 liradan, euro ise 4,0820 liradan satıldı.