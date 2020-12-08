VANİKÖY CAMİİ'NDEKİ YANGINLA İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU: VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU (1)
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VANİKÖY CAMİİ'NDEKİ YANGINLA İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU: VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU (1)

08.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:46
VANİKÖY CAMİİ'NDEKİ YANGINLA İLGİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU: VAKIF YÖNETİMİ KUSURLU (1)

Bilirkişi raporuna giren yangının çıkış nedeniyle ilgili fotoğraflar.

Bilirkişi raporuna giren yangının çıkış nedeniyle ilgili  fotoğraflar...

Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA -  TARİHİ Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.  Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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