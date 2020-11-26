Bakan Koca'dan "aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" paylaşımı Açıklaması
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Bakan Koca'dan "aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız" paylaşımı Açıklaması

26.11.2020 20:36 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:58
Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."

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Bakan Koca'dan 'aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız' paylaşımı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

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