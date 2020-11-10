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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

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10.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:24
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Flash!İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 00­16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"

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İstanbul Valiliği; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10: 00­16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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