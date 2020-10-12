Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart...
12.10.2020 20:28 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu