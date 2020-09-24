MGK Bildirisi: "(Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz...

MGK Bildirisi: "(Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.