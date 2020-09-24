MGK Bildirisi: "(Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz...
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MGK Bildirisi: "(Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz...

24.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:06
MGK Bildirisi:

MGK Bildirisi: "(Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir.

MGK Bildirisi: "(Doğu Akdeniz) Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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