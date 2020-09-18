Vali Yerlikaya: "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil,...
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Vali Yerlikaya: "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil,...

Vali Yerlikaya: "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Vali Yerlikaya:
18.09.2020 18:18 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:26

Vali Yerlikaya: "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır."

Kaynak: AA

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