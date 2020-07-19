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Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.
19.07.2020 23:30 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:10
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.
Kaynak: DHA