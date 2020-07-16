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flash!DHA : Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülen duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.
16.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:51
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DHA : Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülen duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Duruşma 6 Kasım'a erteledi.
Kaynak: DHA