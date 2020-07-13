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flashVezneciler davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında 4 farklı suçtan ayrı ayrı toplamda 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
13.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:43
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Vezneciler davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında 4 farklı suçtan ayrı ayrı toplamda 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Kaynak: DHA