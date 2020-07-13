flash flashVezneciler davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında 4 farklı suçtan ayrı ayrı toplamda 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

flash Vezneciler davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Eyüp Sever ve Murat Bal hakkında 4 farklı suçtan ayrı ayrı toplamda 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 893'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA