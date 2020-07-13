flash!
flashSevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
13.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:37
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Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Kaynak: DHA