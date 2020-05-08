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08.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:16
Flash!!Beyoğlu Kaymakamlığı: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari...
Flash!!
Beyoğlu Kaymakamlığı: Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.
Kaynak: DHA